Cómo completar el censo afectará a la creciente población Latinx de Wyoming

El Censo es importante por fondos de estudiantes y programas en Wyoming escuelas.

Megan Sall

Sonia Riley

JP Arangure

El Censo 2020 cuenta a cada persona que vive en los Estados Unidos y sus cinco territorios, pero en los últimos 20 años, el conteo de las comunidades latinas y afroamericanas ha empeorado según un estudio del 2014 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.Pero a estas comunidades no siempre se les ha animado a participar en el censo. En 1787, cuando se estableció el censo, los negros estadounidenses esclavizados se contaban como tres quintos de una persona, mientras que los nativos americanos no se contaban porque no se los consideraba ciudadanos estadounidenses.Pero en 1850, el Censo de los EE. UU. Comenzó a hacer preguntas sobre la raza y el origen étnico y luego las respuestas a estas preguntas se utilizaron para crear cuotas de inmigración para limitar el número de inmigrantes provenientes de América Latina y Asia.Aunque hoy los datos obtenidos del censo se utilizan para asegurar cuántos dólares en fondos federales se destinan a hospitales, departamentos de bomberos, escuelas, carreteras y otros recursos, muchas comunidades, especialmente la comunidad Latina, duda en participar. La ciudad de Wyoming está trabajando para alentar a su gran comunidad Latina (22.8%) a ser contada a fin de proporcionar fondos para programas para esta población a menudo marginada.En 2010, la tasa neta de personas no contadas en los Estados Unidos en cuanto a los jóvenes latinos fue de 7.1% por ciento en comparación con el 4.3% por ciento de los no latinos. El último censo tampoco logró contar adecuadamente a los niños latinos menores de cuatro años, y no se contaron más de 400,000 niños de ese grupo étnico.En una ciudad como Wyoming, Michigan, donde el 47% de las familias están empleadas pero disponen de escasos recursos porque tienen ingresos limitados, según revelan los datos obtenidos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2017, es fundamental poder maximizar la cantidad de fondos que la ciudad recibe para apoyar a estas familias , explica Megan Sall, asistente del gerente de la ciudad de Wyoming, dice que los datos del condado de Kent muestran que la ciudad de Wyoming tiene una importante cantidad de personas empleadas pero de un nivel del ingreso medio más bajo.Hogar de más de 75,000 personas, la ciudad de Wyoming es la 16ta ciudad más grande del estado. "La gente no se da cuenta de cuántas personas viven aquí y una de las poblaciones de mayor crecimiento es la comunidad latina," explica.Actualmente, dice Sall, los consejos y la junta de comisionados no representan el universo de personas que viven en Wyoming, aunque hay formas de garantizar que esto comience a cambiar, y una de ellas es a través del censo. Los datos del censo ayudan a determinar a cuántos escaños tiene derecho cada estado en la Cámara de Representantes. Y para Sall, este es el poder que tiene la comunidad Latina, para garantizar una representación equitativa en todos los niveles.Para Sall, el censo es una manera fácil de mantener a los más marginados a la vanguardia. "Realmente amamos a esta comunidad y es tan importante para nosotros que las personas entiendan que todos los que viven aquí son importantes y que una forma de asegurarnos de esa importancia es reconocer que están aquí y que están representados en nuestro recuento de población," agrega.Según Sall, garantizar que todos en la ciudad de Wyoming se cuenten en el censo es lo mejor para la comunidad. "Aquellos que se beneficiarán más de los fondos que se canalizan a las comunidades gracias a los datos obtenidos a través del censo son, en la mayoría de los casos, aquellos que históricamente no se han contado en los censos anteriores".En las últimas dos décadas, el porcentaje de residentes latinos en Wyoming se ha más que duplicado, y Sonia Riley, residente de la ciudad desde hace mucho tiempo, explica que cree que esto es el resultado de la gentrificación. "En los últimos 10 años, Grand Rapids ha visto un aumento dramático en las rentas, obligando a muchas familias latinas de bajos ingresos a salir de esa ciudad y mudarse en Wyoming," explica.Riley es una miembro designada de la Comisión de Enriquecimiento de la Comunidad de la Ciudad de Wyoming y dice que hay una brecha en los datos sobre las personas que vivieron en Wyoming hace 10 años y las que viven en la ciudad ahora.“Estoy muy preocupada acerca de cómo la falta de conteo podría afectar a las Escuelas Públicas de Wyoming. En los últimos años, hemos visto la consolidación de dos escuelas secundarias en Wyoming por falta de fondos." Riley dice que teme que la falta de conteo pueda reducir sustancialmente el financiamiento que recibe Wyoming y en consecuencia provocar más cierres de escuelas.Los números del censo ayudan a guiar la cantidad de asistencia financiera que reciben los distritos escolares con un alto porcentaje de niños de familias de bajos ingresos. Este financiamiento proviene de subvenciones del Título I que Juan Pablo Arangure, coordinador de la red de servicios escolares de Kent en West Elementary en Wyoming, dice que podría tener un impacto significativo en cómo el ayuda a las familias a acceder a viviendas asequibles y enfrentar la inseguridad alimentaria. Arangure dice que la falta de viviendas asequibles y la inseguridad alimentaria son dos de las barreras más grandes que enfrentan los estudiantes en la escuela."Antes de COVID-19, gran parte de mi trabajo se enfocaba en asegurar que las familias en mi escuela tengan suficiente para comer y un lugar seguro para vivir," afirma Arangure.Para muchas familias en West Elementary, Arangure es su único punto de contacto y acceso a los recursos. Los pone en contacto con recursos disponibles para ayudarlos en cuenta a las viviendas, la ropa y los recursos alimenticios. Desafortunadamente, Arangure dice que las necesidades de las familias son grandes y que hay más necesidad que apoyos y servicios para estas familias."Completar el censo es una forma de maximizar los recursos para estas familias porque permite que la escuela obtenga mas fondos para ayudar a las familias con las que trabajo a diario," comparte Arangure.Como un distrito escolar completo, las Escuelas Públicas de Wyoming ofrecen almuerzos gratis a la mayoría de los estudiantes inscritos y eso es parte de completar el censo. "Muchas familias no pueden darse el lujo de obtener suficiente comida para la semana y la comida que sus hijos obtienen en la escuela es a veces la única que obtendrán durante todo el día," dice Arangure.Algo tan simple como recibir el desayuno y el almuerzo en la escuela puede ayudar a disminuir la carga para los padres que viven de un sueldo a otro. La pandemia ha cambiado la forma en que hace su trabajo Arangure, pero las necesidades de la familia no, siguen iguales.Muchas de las familias de Wyoming con las que él trabaja continúan luchando con la inseguridad alimentaria. Tres días a la semana, entrega entre 40 y 50 almuerzos por día. Completar el censo garantiza que los almuerzos puedan estar disponibles para los estudiantes, y muchos dependen de estas comidas para sobrevivir. Arangure dice que el distrito tiene una gran población de latinos, pero muchos de ellos no han sido contados. "No entienden el censo y temen que los datos puedan ser utilizados en su contra," explica.El Censo 2020 no pregunta si un encuestado es ciudadano estadounidense, inmigrante o titular de una tarjeta verde; pero hasta junio del año pasado, la Administración Trump había propuesto incluir esta pregunta en el censo. Y Arangure dice que, para las familias indocumentadas en Wyoming, esto habría servido para desalentar aún más la participación de las familias con las que trabaja."Son las familias que necesitan ser contadas para que la comunidad obtenga fondos para apoyarlas," agrega. Y los datos coinciden con la conclusión de Arangure: según un estudio de 2019 de la Oficina del Censo de EE. UU., Cerca de 9 millones de personas elegirían no participar en el censo si se incluyera la pregunta de ciudadanía."Me alegra que la cuestión de ciudadanía no esté incluida, pero la comunidad latina en Wyoming todavía está experimentando los efectos posteriores de la pelea que siguió a la pregunta en la Corte Suprema de los Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump lo propuso," explica.La cuestión de la ciudadanía no se ha incluido en el censo desde la década de 1950, y se eliminó gradualmente para evitar que personas se queden sin contar. Y aunque la pregunta no se incluye en el censo de este año, él piensa que no todos están al tanto de ese hecho."Los datos compartidos no tienen nada que ver conque alguien puede ser deportado", agrega. Según el Título 13 del Código de EE. UU., Todas las respuestas del censo son anónimas y protegidas, y este hecho Arangure quiere que la comunidad lo sepa. "Por cada persona que se cuenta, nuestra comunidad tiene el potencial de tener hasta $ 18,000 dólares en fondos para escuelas, hospitales y carreteras," agrega.Tanto para Riley como para Arangure, la manera de responder a la posibilidad de contar menos es proporcionar información del censo directamente a los residentes de Wyoming. "Sería como desarrollar asociaciones con iglesias y despensas de alimentos y asegurarse de que cada persona que recibe alimentos también reciba información sobre cómo completar el censo y por qué es tan importante," agrega Riley.Hoy el censo puede completarse electrónicamente, por teléfono, papel o por medio de un enumerador del censo. Y aunque los esfuerzos del censo han sido interrumpidos por los cierres de COVID-19, el recuento se ha extendido hasta finales de octubre.--Fotos de Adam Bird de Bird + Bird Studio