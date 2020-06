Cómo los residentes ven un sentido de comunidad y se enorgullecen de la diversidad en Wyoming

Marissa Postler.

“La diversidad es la norma ahora. Estar en un lugar donde esa es la dirección, se siente como el lugar correcto para estar," dice Marissa Postler, residente de Wyoming y miembro del consejo municipal."Hay personas que han vivido aquí durante 60, 70 años. Han criado a su familia. Sus hijos fueron a la escuela. Pero ahora sus hijos se han mudado y los padres todavía viven aquí, y en la casa de al lado vive una familia inmigrante de primera o segunda generación. Es una dinámica interesante que ocurre cuando ves que los vecindarios comienzan a cambiar," dice Christopher Hall un residente de largo tiempo de Wyoming.A menos de 10 minutos del centro de Grand Rapids se encuentra la vibrante comunidad de Wyoming. También conocida como la Ciudad de la Visión y el Progreso, los residentes y visitantes encontrarán cinco distritos escolares públicos aquí, más de 20 parques, más de 1,800 establecimientos comerciales y una población en crecimiento. Según la Encuesta de la Comunidad de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2018, la ciudad alberga a más de 75,000 personas.Criando a sus hijos que ya vienen siendo residentes de la quinta generación de la ciudad, Hall ha visto mucho a lo largo de los años. Aunque ha vivido y trabajado en otros lugares, ha establecido raíces dentro de la comunidad. Tiene familiares a una milla de su hogar y actualmente es el pastor de la iglesia Elevation ubicada en Byron Center Avenue. "Estamos muy enraizados aquí," dice. Aunque no todos los residentes son todavía parte de la historia de la ciudad, el sentido de comunidad sigue siendo fuerte."Siempre me he sentido unida de manera única [a la ciudad] porque elegí vivir en Wyoming," dice Postler. "He conocido a algunas de las mejores personas en Wyoming. Definitivamente tengo una sensación de vecindario. Me gusta vivir en Wyoming."Habiendo crecido en Wisconsin y mudándose a Michigan a la edad de 18 años, Wyoming era para ella atractivo por varias razones.“Lo que me atrajo realmente fue la cantidad de casas pequeñas y económicas. Es un lugar donde alguien podría optar por formar una familia o vivir durante su tiempo de universidad porque es realmente asequible, a diferencia de algunas de las comunidades circundantes," dice.Postler describe la diversidad dentro de la comunidad como un cambio que es bienvenido."Crecí en un suburbio rico y blanco y no tenía una visión precisa del mundo por eso," dice ella. "Llegar a Wyoming, y simplemente estar rodeado de diferentes tipos de personas, fue un soplo de aire fresco."Hall, por su lado, también siente que la diversidad distingue a Wyoming. “Puedes ir de un extremo a otro de la ciudad y ver diferentes tipos de personas. Ya sea de tipo racial, socioeconómicamente. Tienes todo el espectro de Estados Unidos, todo en una pequeña ciudad," dice.La manufactura es la industria laboral más común para quienes viven en la ciudad, representando aproximadamente el 23% de los trabajadores. Mirando a su alrededor, la dura historia de los residentes de la comunidad permanece en su perspectiva. "Yo diría que el núcleo de nuestra ciudad es de cuello azul. Eso todavía está aquí. Demográficamente, nuestra ciudad ha cambiado, pero personalmente, me gusta más ahora que en cualquier otro momento de mi vida. Yo creo que es genial."Uno de las más de 1,800 negocios que hay en la ciudad es Management Business Solutions (MBS). Después de llamar hogar al centro de Grand Rapids durante unos 10 años, el equipo de MBS decidió que era hora de mudarse. Cuando buscaban una nueva oficina, querían una ubicación que fuera de fácil acceso, que fuera comercializable fácilmente en cuanto a los transeúntes, que tuviera un amplio estacionamiento y que tuviera un costo razonable. Encontraron un nuevo hogar en Buchannan, justo al lado de la calle 28, y han estado operando en Wyoming durante casi tres años."Cuando estábamos en el centro, no teníamos esa capacidad de comercialización. Estábamos en el tercer piso del edificio 77 Monroe”, dice la copropietaria Amy Marshall. "Donde nos ubicamos ahora es cerca de un área residencial, por lo que estamos viendo mucho más tráfico."MBS no tiene planes de abandonar el área y en realidad se está expandiendo. "Esperamos quedarnos aquí en los próximos años", dice Marshall. En este momento acaban de anunciar el lanzamiento de una nueva división de negocios, CROSSROADS, que se centra en proporcionar orientación de transición profesional a las personas, así como educación a las empresas y su personal.Además de organizaciones de servicios profesionales como MBS, Wyoming alberga numerosas tiendas minoristas y restaurantes.“Para mí, las opciones de comida en Wyoming están en un nivel diferente en comparación con muchos de los suburbios donde las opciones son cadenas de restaurantes. El nivel de diversidad es lo que debemos agradecer por todos los excelentes restaurantes,” dice Postler.“Tenemos una gran diversidad. Me encanta," dice Hall. Ella encomia a otros miembros de la comunidad a "consumir localmente y definitivamente apoyar a nuestros restaurantes locales, los cuales realmente están sufriendo en este momento."Marissa Postler dice que le encanta poder disfrutar y apoyar a empresas locales como TwoGuys Brewing, Lindo México y Lombardo’s Pizza. Recuerda a los residentes que los "negocios familiares" suelen ser los que apoyan a los promotores, recaudadores de fondos y otras necesidades de la comunidad en otros momentos.Después de haber pasado cuatro años en Singapur mientras crecía, para Marshall era importante "que sus hijos pudieran crecer en una comunidad diversa." Ella y su esposo "querían asegurarse de que su familia pudiera explorar diferentes diversidades en los alimentos y estar inmersos en una comunidad que es diversa".Para ellos, eso significaba elegir vivir en Wyoming. Además, la copropietaria y fundadora de MBS, Floriza Genautis, también vive en Wyoming. Marshall dice que la ciudad es una "joya escondida," ubicada entre lugares más caros como Byron Center y Grandville. Ella y su familia se toman solo de 10 a 15 minutos para llegar al centro de Grand Rapids o unos 30 minutos para llegar a la orilla del lago, lo que significa que está convenientemente ubicada.“Todo está muy cerca: la tienda de comestibles, los lugares de entretenimiento, cosas que hacer como los parques. Lo llamo una joya escondida donde todas esas cosas se unen,” dice ella."La gente a menudo desestima a Wyoming como un lugar de ingreso bajo, o un lugar menos agradable y francamente, eso es ridículo. Wyoming es este crisol extraño. Es casi como unas cuantas ciudades diferentes pegadas, lo que para mí es lo que lo hace genial," dice Postler.Hall ha escuchado a la gente referirse a la ciudad como un área descuidada, con alta criminalidad y con escuelas pobres. "No podría decirte cuán equivocado es eso. Simplemente no es cierto," dice. "Probablemente tengamos la mejor infraestructura que encontrará en el oeste de Michigan. Tenemos buena agua. Aquí están pasando muchas cosas buenas."Hall dice que uno de los puntos fuertes de la comunidad son sus escuelas. "Están haciendo muchísimo aún con la reducción de recursos".Aunque el amor de Hall por la comunidad y su historia es clara, está aún más entusiasmada con lo que está por venir. "Es muy bueno mirar el pasado, es interesante, pero estoy mucho más entusiasmado con el futuro y hacia dónde vamos.""Por mucho que haya visto muchos cambios, creo que tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos mucha diversidad, pero está segregada en gran medida a ciertas partes de la ciudad. Romper eso será una importante,” dice Hall."Estoy viendo a Wyoming como una ciudad en transición," dice. "Nos estamos volviéndonos más culturalmente diversos. Hay un lugar para todos. Hay un asiento en la mesa para todos."En general, la comunidad está compuesta por aproximadamente un 63% de personas que se identifican solo como blancas y aproximadamente un 11% de residentes nacieron fuera de los Estados Unidos. Además de los cambios a nivel individual, el desarrollo continúa ocurriendo dentro de la comunidad en su conjunto también.“Mucho de Wyoming lo veo como un lienzo en blanco. Otra de las cosas que me atrajo a estar en el Consejo municipal fue ver cuántas oportunidades hay para crecer y quería ser parte de asegurarme de que van en la dirección del futuro," dice Postler.En lo que se refiere a la planificación de la ciudad, "al ser parte de un proceso del Plan Maestro, mirando los próximos 25, 50, 75 años, tenemos la oportunidad de decidir a dónde queremos ir," dice Hall."Sabemos dónde hemos estado. Estamos bastante desarrollados, pero tenemos la oportunidad de ver diferentes propiedades y decir ¿Hay un uso diferente para eso? ¿Hay un mejor uso para eso? Veo una gran oportunidad para eso. Tanto como sea posible para crear una comunidad inclusiva. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos," dice Hall.A la luz de los acontecimientos ocurridos durante todo el año hasta ahora, puede ser fácil olvidar que el censo está actualmente en curso. Independientemente de su ubicación, completar el censo es beneficioso para todas las comunidades."Haga su censo", dice Postler. "Es una de esas cosas que te sientas y haces y te hace sentir mucho mejor." Porque además de la sensación de logro, la participación individual en el censo es algo que repercute increíblemente en la ciudad, especialmente ahora."La gente no parece darse cuenta de cuántas cosas están envueltas en el censo. Durante los próximos 10 años, solo contando a una persona, nos da un financiamiento de $18,000 para cosas como carreteras, escuelas, hospitales. Especialmente ahora con COVID, hay muchas tensiones adicionales en nuestra financiación," dice Postler. “Hay subvenciones que puede solicitar para ayudar a aliviar algo de eso, pero, por supuesto, solo las otorgarán a las comunidades con mayor necesidad, por lo que debemos poder demostrarlo y el censo es una parte enorme en eso."Además de ser padre, Hall trabajó durante años en el sector de vivienda asequible con organizaciones como Inner City Christian Federation (ICCF) y Hábitat para la Humanidad antes de fundar su iglesia en el 2013. Él ve el impacto del censo a través de ambos lentes."Si no se cuenta, entonces una de las primeras cosas que se verán perjudicadas son nuestras escuelas," dice Hall. “Si su vecindario no se cuenta adecuadamente, entonces podría no ser reconocido a través de la vivienda y el desarrollo urbano o cualquiera de las otras agencias o entidades que lo utilizan para distribuir fondos y recursos. Si te equivocas, vas a perder, definitivamente debes ser contado," dice.Marshall, espera que tener una imagen precisa de la ciudad pueda crear un efecto dominó para un mayor desarrollo en la comunidad. Ella quiere "asegurarse de que se cuente a las personas para que podamos mostrar lo genial que es Wyoming." A partir de ahí, "podremos ver el crecimiento de la comunidad, lograr que más personas vivan aquí y obtener más negocios aquí," dice.“Creo que una de las cosas que muchos de nosotros hemos esperado ver es que el liderazgo en nuestra ciudad haga que las instituciones reflejen más lo que es nuestra urbe. Eso significa no solo racial o socioeconómicamente, sino que geográficamente tengamos más representación de la parte norte de la ciudad,” dice Hall. “Miro a la Ciudad, miro a los consejos escolares."Postler espera que el crecimiento también continúe. Ella también quiere "ver que la ciudad se vuelva más representativa de las personas que viven aquí, que es un grupo diverso de personas. Me gustaría ver que el crecimiento sea representativo de la diversidad."Al mirar hacia el futuro, Hall se toma un momento para reflexionar sobre el pasado y recuerda una cita de un artículo sobre la tienda de pieles de sus abuelos con sede en Wyoming. “Vi una cita de un periódico cuando salía el negocio que decía que se enorgullecían de agregar belleza a la comunidad de Wyoming. Yo uso eso,” dice. "Creo que es una tradición importante tratar de agregar belleza a nuestra comunidad."