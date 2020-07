Organizaciones locales desmantelan percepciones erróneas del censo 2020 para la comunidad asiática

El Festival de Año Nuevo Lunar de la Grand Valley State University a principios de 2020.

Nuestra Señora La Vang en Wyoming.

A Dong & Oriental Food Market a 3614 Division Ave S.

Dilli Gautam, presidenta de la Comunidad Bhutanesa de Michigan.

Cada 10 años, el censo de EE. UU. Desempeña un papel crucial en la asignación de fondos, pero a menudo muchas personas se quedan sin ser contadas, lo que puede afectar negativamente los recursos que las comunidades reciben para todo, desde educación hasta atención médica. Hay muchas razones por las cuales las personas pueden pasar inadvertidas: desde la falta de conciencia sobre la importancia del censo o la confianza que sienten del gobierno, hasta las percepciones erróneas y las barreras del idioma. Ahora, ??con la población y la diversidad de Wyoming, obtener un recuento preciso es aún más importante que nunca para la Ciudad.La comunidad asiática es uno de los grupos demográficos en crecimiento en Wyoming. Según la Oficina del Censo de EE. UU., Se estima que ha aumentado del 2,8% al 3,6% desde el censo de 2010. Pero, un informe de enero de 2019 de la Oficina del Censo de EE. UU. Muestra que entre los grupos raciales y étnicos a encuestar, los asiáticos tenían menos probabilidades de participar en el censo.Mientras que los asiáticos solo tenían menos del 0.1%, en el censo de 2010, en comparación con el 2.1% de la población negra y el 1.5% de la población hispana, existen circunstancias únicas que hacen que la comunidad asiática contribuya con las percepciones erróneas o falta de voluntad para participar censos futuros"Mucha gente no entiende cuál es el papel del censo," dice Crystal Bui, presidenta de Asian Community Outreach.Según el mismo informe de la Oficina del Censo de los EE. UU., Los asiáticos eran los menos familiarizados con el censo de los otros grupos raciales y étnicos, y solo el 22% dijo que estaba familiarizado o muy familiarizado con el censo.“No entienden cuánto valor aporta a la comunidad cada hogar, cada persona contada, y no entienden que los servicios que se benefician del censo, ya sabes, vivienda, educación, transporte, atención médica y todas esas cosas los impactan y afectarlos de una forma u otra."Fundada en 2015, Asian Community Outreach es una organización de base comunitaria que brinda una variedad de servicios a los asiáticos en el condado de Kent, desde clases de inglés y habilidades laborales, hasta becas y ayuda alimentaria. También es uno de los beneficiarios de mini-subvenciones del censo 2020 del Heart of West Michigan United Way, que es el Centro del Censo del Condado de Kent. Las mini subvenciones se otorgan a organizaciones sin fines de lucro locales para ayudar a crear conciencia sobre el censo en las comunidades que corren el riesgo de ser menos contadas."Hablamos con personas de la comunidad que son respetadas y respetables en los grupos asiáticos para que nos ayuden a promover realmente el censo," dice Bui. Comenzamos contactando a varias organizaciones religiosas como Nuestra Señora de La Vang en Wyoming, Santa María Magdalena en Kentwood, el Templo Budista Linh Son en Belmont y la Asociación Budista de Myanmar."Nos centramos en esos cuatro grupos porque sabemos que allí es donde se congrega mucha gente a la vez y, por lo tanto, podemos enviar el mensaje a esos grupos a través de nuestros contactos."Asian Community Outreach también trabajó con un equipo de estudiantes de secundaria de ascendencia asiática para ayudar a crear conciencia sobre el censo de 2020 en sus comunidades. "Este fue un tipo de proyecto de servicio comunitario y un proyecto cívico para ellos," dice Bui. "Fue una forma de hacer que estos niños aprendan más sobre la importancia del censo y también lo transmitan ese conocimiento a su propia comunidad."La familia de Bui ha sido propietaria de una serie de empresas en Wyoming desde 1997, incluida una joyería y una tienda de comestibles. En un momento estaban brindando servicios de sastrería y eran propietarios de un edificio de con inquilinos y una peluquería.“Ahora puedes ir por ese corredor, División desde la calle 44 hasta la calle 36, o incluso desde la calle 44 hasta la calle 28, y en ese tramo de la división, verás mercados vietnamitas y coreanos, restaurantes pequeños, restaurantes que sirven sopas de fideos con carne de res; las tiendas de té boba que son bastante recientes en los últimos 10 años, por lo que verás mucho más de lo que veías hace 20 años," dice Bui. "Se acaba de agregar toda esa riqueza a la comunidad."Ella dice que la comunidad está muy unida, y se puede ver en las ubicaciones físicas de las empresas.Las empresas a menudo usan datos del censo, como estadísticas de población, para tomar decisiones importantes sobre productos y sobre sus nóminas, si deben agregar trabajos o abrir nuevas ubicaciones, según la Oficina del Censo de EE. UU.Además, muchos de los programas financiados como resultado de los datos del censo contribuyen al bienestar general de la comunidad y, a su vez, afectan positivamente a las empresas y la economía. Un censo exacto de este año mostrará cuán diversa es Wyoming y tal vez, impacte positivamente la variedad de negocios en el área."Como familia, estamos realmente orgullosos de ver cómo estas empresas asiáticas ubicadas en Kentwood y Wyoming han florecido en los últimos 20 años," dice Bui.Es posible que muchos inmigrantes nunca hayan experimentado un censo en su país de origen o que tenga connotaciones negativas dependiendo de cómo se usaron allí los datos del censo.El informe de la Oficina del Censo también señaló que casi el 25% de los encuestados estaban preocupados de que sus respuestas al censo se utilizaran contra ellos. También mostró que los asiáticos (41%) eran los más preocupados de todos los grupos raciales y étnicos, además de aquellos que no son competentes en inglés (39%) y aquellos nacidos fuera de los Estados Unidos (34%). La comunidad asiática también era la más preocupada por la confidencialidad."He hablado con mis amigos de diferentes grupos étnicos asiáticos y muchos países asiáticos," dice Bui. "Los gobiernos han utilizado los recuentos por razones que eran muy peligrosas, que no eran buenas o para expulsar a grupos de personas."En Wyoming, el 12% de la población es de origen extranjero."El censo tiene una connotación negativa en nuestra comunidad porque históricamente [el] censo, se ha utilizado como arma," dice Dilli Gautam, presidenta de la Comunidad Bhutanesa de Michigan.En respuesta a una gran población nepalí, el gobierno de Bután utilizó su censo de 1988 para clasificar a las personas en grupos, lo que obligó a muchos a abandonar Bután. Hubo más de 2 millones de refugiados butaneses entre 1991 y 2019. Según el Buscador de datos de refugiados del ACNUR, muchos de éstos se reubicaron en diversas partes del mundo, y particularmente en Michigan hace aproximadamente una década.Gautam llegó a los EE. UU. En noviembre de 2008. Con una maestría en salud pública de la Universidad Eastern Washington, no solo trabaja como Especialista en Intervención Temprana en el Proyecto Rojo en Grand Rapids, sino que también está educando a su comunidad en el censo de 2020.Junto con Asian Community Outreach, la Comunidad Bhutanesa de Michigan también es una de las beneficiarias del mini-censo 2020 del Heart of West Michigan United Way.La mayoría de la comunidad butanesa a la que Gautam sirve vive en Wyoming o Kentwood. El dice que el mayor desafío es educar a la comunidad sobre la importancia del censo y asegurarse de que sepan que no los afectará negativamente.Muchos pueden ver el censo como una forma de compromiso cívico o participación política, lo que Gautam dice puede desalentarlos a participar. "Muchos de nosotros, refugiados e inmigrantes, descubrí que elegimos mantenernos alejados de la política, porque la política y el compromiso civil fueron la razón por la que nos convertimos en refugiados en primer lugar," dice Gautam. "Si expreso mi opinión, y si sabes, si me expulsan de este país, ¿a dónde iría?"Dice que esta percepción no es exclusiva de la comunidad butanesa, sino que también la ha encontrado en otras comunidades de inmigrantes y refugiados.La otra parte crucial de sus esfuerzos de divulgación es explicar cómo se puede completar la encuesta en línea. “Dado que lo estamos haciendo en línea este año y el hecho de que venimos de un lugar donde nunca antes habíamos visto una computadora o nunca la habíamos usado, es un desafío para las personas mayores, y si no tienen a alguien que asista a la escuela o a la universidad, no tendrían idea de cómo usar una computadora para completar la encuesta,” dice Dhaka Timsina, miembro de la junta de la Comunidad Bhutanesa de Michigan. Ella al igual que Gautam, llegó a Michigan en 2008. Ahora es analista de sistemas en TI en Farmers Insurance y está tomando clases de ciberseguridad.Timsina creó un video paso a paso en Nepal para mostrar a los espectadores cómo completar el censo en línea.Al igual que Bui en Asian Community Outreach, la comunidad bhutanesa de Michigan ha estado movilizando a la generación más joven para ayudar a aumentar la conciencia sobre el censo."Queremos mostrarle al gobierno federal lo diversa que es esta comunidad," dice Bui. "El número de personas en el hogar, ingresos, salarios, simplemente nos da una mejor imagen de nuestra comunidad."No es demasiado tarde para enviar el cuestionario para el censo 2020, que puede completarse en línea en my2020census.gov, por teléfono o por correo. El censo está disponible en 13 idiomas diferentes en línea y por teléfono, incluidos chino, vietnamita, coreano y japonés, y también hay guías en 59 idiomas que no están en inglés para ofrecer apoyo.Fotos de Adam Bird de Bird + Bird Studio