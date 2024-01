Un informe destaca la necesidad de una atención y educación más completas y equitativas en la primer

Representantes de la W.K. Kellogg Foundation, IFF, KConnect, First Steps Kent y las Escuelas Públicas de Grand Rapids.

Salvador López, presidente de KConnect.

Dra. Preeti Rao, analista principal de datos comunitarios de IFF.

Para muchas familias de Michigan, el cuidado de los niños puede significar la diferencia entre la lucha y el éxito. Para los padres, eso significa tener un lugar seguro y motivador para sus hijos mientras ellos trabajan para sacar adelante sus hogares. Para los niños, eso significa alcanzar los hitos del desarrollo que conforman su experiencia con la educación en los años venideros.Sin embargo, en todo el estado, cada vez más familias se enfrentan a barreras para encontrar guarderías o lugares en la educación preescolar para sus hijos. En el condado de Kent, estas barreras están perfectamente ilustradas por un informe publicado recientemente, Split by More Than the Grand River: Cómo la Desigualdad en el Acceso al Cuidado Infantil Asequible Divide el Condado de Kent . Elaborado por la W.K. Kellogg Foundation (WKKF), beneficiaria y colaboradora de IFF , el análisis del sistema de educación infantil en el condado de Kent revela que se necesitan aproximadamente 20.500 plazas adicionales para satisfacer la demanda de atención infantil del condado y que el acceso a las plazas existentes se distribuye de forma desigual. La ciudad de Grand Rapids tiene el mayor déficit (7.239 plazas) para niños pequeños desde el nacimiento hasta los 5 años. La escasez de guarderías asequibles es más aguda en las comunidades de color, donde un legado histórico de exclusión y de falta de inversión dio lugar a barreras sistémicas que persisten en la actualidad.Representantes de WKKF, IFF, KConnect First Steps Kent se reunieron en octubre con otras partes interesadas para debatir el informe. IFF descubrió que se necesitan aproximadamente 20.500 plazas adicionales para satisfacer la demanda de guarderías del condado y que el acceso a las plazas existentes se distribuye de forma desigual por todo el condado."En muchos lugares se repite la misma pauta", afirma Chris Uhl, director ejecutivo de la Región Este de la IFF. "Cuando se habla de plazas subvencionadas, y sobre todo cuando se habla de plazas subvencionadas para niños de 0 a 2 años, el déficit de plazas es mayor. Y ciertamente se va a ver una necesidad mayor en las comunidades de color y otras comunidades históricamente privadas de inversión".IFF, una Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI) que trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro en todo el Medio Oeste, realizó este informe en colaboración con las partes interesadas. Aunque programas como el plan Pre K For All del estado de Michigan ayudarán, muchos en el sector de la atención infantil temprana se han unido en un esfuerzo por crear más opciones de educación y atención infantil temprana para los niños."Durante años, éste ha sido uno de los componentes de la labor del IFF", afirma Uhl. "Somos una institución financiera de desarrollo que hace de todo, desde préstamos a consultoría inmobiliaria, pasando por promoción inmobiliaria. Pero también tenemos una capacidad de investigación específica que ha realizado este análisis de la oferta y la demanda de plazas para la primera infancia en todo el Medio Oeste. Este informe es una oferta básica de lo que hacemos en regiones específicas".First Steps Kent y otros actores del condado de Kent han visto cómo se desarrollaban estas pautas en la educación infantil a lo largo de los años, a medida que trabajaban en las comunidades. Su contribución al estudio fue fundamental para obtener una imagen clara del panorama de la educación infantil."Seguimos observando desigualdades en toda la comunidad y los padres nos siguen diciendo que la asequibilidad al cuidado de los niños es complicada", afirma Jennifer Headley-Nordman, presidente de First Steps Kent, una de las partes implicadas en el estudio del IFF.First Steps Kent lleva muchos años centrándose en este tema concreto."Creamos un informe en 2017 que ha circulado por la comunidad. IFF se puso en contacto con nosotros sabiendo que habíamos hecho ese trabajo", dice Heather Boswell, vicepresidente de First Steps Kent. "Fue el primer intento de detectar las deficiencias en la primera infancia dentro de todo el sistema, pensando en las visitas al hogar, la educación temprana y el preescolar, los servicios fundamentales financiados por Medicaid y la salud del comportamiento. Al examinarlos, queríamos saber cuántas personas y familias estaban recibiendo servicios".Otras partes interesadas que contribuyeron a este informe fueron las Escuelas Públicas de Grand Rapids KConnect y la W.K. Kellogg Foundation . Este estudio no sólo sirve para afirmar oficialmente lo que las organizaciones del condado de Kent saben desde hace años, sino que también hace mucho más oficiales sus conclusiones y el trabajo que realizan para mejorar la comunidad."Esperamos llamar la atención sobre ello y mostrar cómo la desinversión histórica en estas comunidades sigue limitando hoy el acceso de estos niños a una educación infantil de calidad", afirma Uhl. "Una cosa es señalar la disparidad y otra cuantificarla. Una vez cuantificado el problema, podemos abordar soluciones. Poder decir que existe esta brecha de 20.000 plazas para un grupo de edad concreto en lugares específicos crea una ecuación más solucionable".El IFF descubrió que los niños de 0 a 2 años tienen mucho menos acceso a una atención de calidad (9%) que los de 3 a 5 años (12%)."Con estas medidas cuantitativas, podemos centrarnos en barrios específicos y edades concretas", afirma la Dra. Preeti Rao, analista principal de datos comunitarios del IFF.Con estos datos cuantitativos que proporcionan más información sobre la necesidad de atención infantil temprana en el condado de Kent, muchas organizaciones han sido capaces de dar forma a su enfoque, mientras buscan maneras de abordar esta cuestión."Parte del resultado de este informe es una fuente adicional de validación a algunas de las mediciones que tenemos a nivel local", dice Headly-Nordman. "Creo que también pone de relieve la cuestión relacionada con la atención infantil, que es polifacética. Hay un gran número de plazas en las que, como comunidad, tenemos que pensar. Realmente habla de un enfoque a nivel de sistemas en lugar de un enfoque individual comunitario o un enfoque individual familiar."IFF tiene muchos planes para el espacio de la primera infancia del condado de Kent. La organización trabaja no sólo en el estado de Michigan, sino en todo el Medio Oeste para aumentar la financiación del área de la primera infancia. Esto podría traducirse en una nueva subvención estatal para las escuelas públicas de Grand Rapids o en asegurarse de que el dinero llega realmente a las organizaciones que trabajan directamente sobre el terreno y financian proyectos para mitigar estos problemas.El programa Learning Spaces de IFF está utilizando fondos de WKKF para arreglar centros de primera infancia de alto rendimiento a causa de la gran necesidad existente en el sureste de Grand Rapids. IFF también está construyendo un centro de educación infantil en el barrio de Boston Square de Grand Rapids, en colaboración con Amplify GR "Estamos recibiendo fondos de la Kellogg Foundation, de Corewell Health, de Steelcase y de otras entidades que se están uniendo en torno a la comunidad", dice Uhl. "Esperamos dirigir la inversión adicional de los donantes, y creemos que hay una oportunidad con muchos de los empleadores en el oeste de Michigan que quieren ayudar y tienen la capacidad de ayudar a crear y ampliar los centros también."Con las conclusiones del informe y la posible financiación, el trabajo de las partes interesadas en la educación de la primera infancia en el condado de Kent puede avanzar, lograr un cambio real y marcar la diferencia para los residentes más jóvenes del condado."Lo que más me enorgullece del IFF es que estos informes de investigación no se quedan en una estantería cuando se terminan", dice Uhl. "Los utilizamos para impulsar acciones".