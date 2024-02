الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين يعيشون مع التوحد يستفيدون من التعليم المبكر بشكل كبير

هذا المقال جزء من "تهم التعليم المبكر"، سلسلة تتناول كيف يعمل أولياء الأمور في ميشيغان، ومقدمو رعاية الأطفال، ومربو الطفولة الأولى سويًا لتنفيذ رياض الأطفال للجميع. ويتم ذلك بفضل تمويل من مؤسسة دبليو.كي. كيلوج

بالتوحد تشخيصه تم المتحدة الولايات في ا ً طفل 36 كل من واحد - حوالي أربعة من كل 100 صبي وواحدة من كل 100 فتاة. تلك الأرقام من عام 2020 أعلى بشكل ملحوظ من عام 2014 حين كان أحد كل 68 طفلًا متأثرًا. يقدم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فرصة ذهبية لإعداد هؤلاء الأطفال للنجاح الأكاديمي. برامج رياض الأطفال مهمة بشكل خاص في ضمان جاهزية الأطفال الذين يعيشون مع التوحد للصف الأول من الناحية الأكاديمية والاجتماعية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد برامج ما قبل المدرسة في التعرف على الأطفال الذين قد لا يكون لديهم تشخيص بتوحد وربطهم وعائلاتهم بالموارد التي قد لا يكونوا على دراية بها.

تحدثت "تهم التعليم المبكر" عن هذا الموضوع المهم مع هيذر إيكنر، مديرة التعليم على مستوى الولاية في تحالف التوحد في ميشيغان (AAOM) وأم لطفلين يعيشان مع التوحد.

Heather Eckner س: كيف يساعد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعليم رياض الأطفال في إعداد الأطفال الذين يعيشون مع التوحد لتحقيق النجاح الأكاديمي؟

ج: أظهرت الأبحاث والدراسات والبيانات على مر الوقت أن السنوات الأولى من حياة الطفل تضع حقًا أساسًا للتنمية الصحية بشكل شامل. عندما نفكر في السياق الذي يمكن فيه أن تحدث هذه التنمية الصحية بشكل أفضل، فإن إعداد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أمر حاسم حقًا. نحن نعلم أن الأطفال الذين يشاركون في برامج رياض الأطفال أكثر عرضة للاستمرار في نظام التعليم في المدارس العامة وتحقيق نتائج أقوى. عندما نفكر على وجه الخصوص في الأطفال الذين يعانون من التوحد، نجد أن جميع تلك الفوائد الهامة والمهارات الأساسية متاحة. هناك العنصر الإضافي للأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية الذين يدخلون إلى هذه البيئات ويحصلون على الوقت والمساحة لتطوير تلك المهارات الأساسية والتكيف مع بيئات الصفوف الدراسية.

إذا فكرنا في السمات الشائعة لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد، نجد تحديات ملحوظة في التفاعل مع الأقران والتواصل. ما يحدث في بيئة المنزل، أن الكبار عادةً ما يكونون متكيفين بشكل طبيعي - نحن متساعدون. نحن نعرف أطفالنا بشكل جيد. في بعض الأحيان لا تظهر تحديات الطفل حتى يكونوا في بيئة أخرى مع أقران من نفس العمر في بيئة مختلفة، مثل بيئة رياض الأطفال. من المهم حقًا بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الإعاقات مثل التوحد أن يكونوا عرضة لهذا النوع من التعرض وتلك التجارب. سمة شائعة أخرى للأطفال ذوي التوحد هي أنهم في كثير من الأحيان يكونون منتقين في الطعام. في بعض الأحيان بالنسبة للأطفال ذوي التوحد، رؤية أقران آخرين يأكلون أطعمة مختلفة قد تحفزهم لتجربتها.



تلك البيئة في مرحلة التعليم المبكر تشكل أساسًا لمساعدة الأطفال الذين يعانون من التوحد على التحضير لرحلتهم التعليمية والمهنية المستقبلية. في ولاية ميشيغان، يُمكن للفرد ذو الإعاقة أن يكمل تعليمه [في المدرسة] حتى سن 26 عامًا.

س: إذا كان لدي الآباء خيار بين برامج، ماذا يجب أن يبحثوا عنه؟



ج: أشجع بشدة العائلات على النظر في بيئات رياض الأطفال شاملة. للأسف، في ميشيغان، مقارنةً بالولايات الأخرى، لا نقوم بالأداء بشكل جيد في هذا المجال كما يمكن ويجب علينا. هناك عقود من الأدلة تشير إلى أن بيئات التعليم الشامل تعود بالفائدة ليس فقط على الأطفال ذوي الإعاقات مثل التوحد، ولكن أقرانهم غير المعوقين أو الذين يتمتعون بالنمط العصبي الطبيعي يستفيدون... يتم إعداد الأطفال ليصبحوا مواطنين في العالم.

يجب أيضًا على الآباء أن يبحثوا عن الإعدادات التي تستخدم برمجيات مستندة إلى الأدلة، والمناهج، والدعم، والتدخلات.

س: إذا لم يكن لدى الأهل خيار في برامج رياض الأطفال أو رياض الأطفال ما قبل الروضة، كيف يمكنهم مساعدة أطفالهم على تحقيق النجاح؟



ج: استفسر من موظفي برنامج رياض الأطفال - كيف تدعمون الأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية إذا كان هناك بالفعل تقييم طبي؟ سيحتوي التقييم الطبي على توصيات للإيواء والدعم. مشاركة تلك المعلومات مع موظفي رياض الأطفال أمر مهم حقًا. ثم تلك التواصلات، وإجراء تلك الحوارات للقول، "كيف يمكننا دعم هذا الطفل بأفضل طريقة في هذا البيئة بناءً على كل ما قد يحدث هناك؟" وحقًا، إنها حلقة تواصل مستمرة

الخبر السار هو أن في برنامج "هيد ستارت" أو برنامج "جريت ستارت ريدينسس" (GSRP)، يكون موظفو البرنامج عمومًا على علم بهذه الاحتياجات. لذا، الأمر يتعلق حقًا بالتواصل بين العائلات والموظفين، بحيث يفهم الأهل كيف ستكون البيئة لطفلهم، وما هي الدعم المتاحة، وكيف سيتم

س: هل يجب أن يكون هناك خطة تعليم فردية (IEP) لدى الأطفال في رياض الأطفال الذين يعانون من التوحد؟

ج: في ميشيغان، يُحكم كل شيء تحت تعليم الأطفال ذوي الإعاقات أو الذين يشتبه في وجود إعاقة لديهم بموجب القانون الفيدرالي، قانون الأفراد ذوي الإعاقات في التعليم، بدءًا من الولادة وحتى سن 26 عامًا. يلتزم نظام التعليم بتحديد الأطفال الذين يشتبه في وجود إعاقة لديهم، وتقييمهم لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للخدمات والدعم، وتنفيذ تلك الخطط الفردية من أقرب وقت ممكن.

إذا كانت لدى العائلات أي أسئلة أو مخاوف متصلة بالإعاقة، نشجعهم دائمًا على الاتصال بمنطقتهم المدرسية المحلية حيث يعيشون، لأنها الهيئة المسؤولة عن قانون الأفراد ذوي الإعاقات في منطقتهم. يمكنهم إجراء تقييم بغض النظر عن المكان الذي قد يذهب إليه الطفل للذهاب إلى رياض الأطفال - وهذا هو نقطة البداية.



س: ما هو الدور الذي يلعبه معلمو الطفولة المبكرة في تحديد الأطفال الذين قد يعيشون مع التوحد غير المشخص؟

ج: بالنسبة لبعض العائلات، يكون رياض الأطفال المكان الذي يكتشفون فيه أن طفلهم قد يحتاج إلى تقييم لرؤية ما إذا كان لديه تحديات إضافية أو إعاقة يمكن تشخيصها. هنا حيث يلعب معلمو الطفولة المبكرة دورًا حيويًا. تُعد برامج تأهيل المعلمين أن تعد المعلمين لفهم والتعرف على علامات الإعاقات المحتملة مثل التوحد. عندما يأتي الطفل إلى فصلهم الدراسي، يمكنهم اكتشاف بعض العروض المشتبه فيها، سواء كانت سلوكًا أو تواصلًا، وبدء هذه العملية في أقرب وقت ممكن للتقييم. فعلاً، من المهم جدًا أن يكون المعلمون مدربين ومدعومين بشكل كافٍ بسبب هذا الدور الحيوي.



في ميشيغان، قد قامت الحاكمة ويتمر بالتعهد بشكل كبير لتنفيذ رياض الأطفال العالمي للأربع سنوات. عندما يحدث ذلك، ستتبع أي موقع لرياض الأطفال ضمن هذا البرنامج العالمي للأربع سنوات تلك الالتزامات الفيدرالية بموجب قانون الأفراد ذوي الإعاقات في التعليم... سيتعين عليهم العثور على الأطفال الذين يشتبه في إعاقتهم، والمضي قدمًا في تلك التقييمات، وإذا تم الحصول على IEP، فسيقدمون تلك الدعم المناسب.



س: من أين يمكن لأولياء الأمور لديهم أطفال في رياض الأطفال الذين يعانون من التوحد العثور على مزيد من المعلومات حول التنقل في نظام التعليم؟



ج: نحن نشجع الآباء على التواصل مع برنامج AAoM MI Navigator ، الذي يعمل على مستوى الولاية. مستشارونا رائعون حقًا في الإجابة على أي أسئلة قد يكون لديهم الآباء، ثم توجيههم إلى الموارد المناسبة. نحن نعلم أين يتواجد مقدمو الخدمات. نعلم أين يمكنك الحصول على إجراء تقييم في فترة زمنية أقصر. نحن قادرون على الإجابة على تلك الأسئلة عندما يتعلق الأمر بدعم الأطفال والعائلات ذوي التوحد.

مورد وطني آخر في مجال التعليم للأطفال ذوي الإعاقات هو تحالف ميشيغان للعائلات ( Alliance for Families ) وهو مركزنا الوطني لتدريب الآباء وتوفير المعلومات. لديهم مرشدين أهليين إقليميين، شخص يعلم بالأشياء الحاصلة في المجتمعات المحلية. AAoM لديها علاقة تعاون وثيقة جدًا مع تحالف ميشيغان للعائلات.



