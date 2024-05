الأمل يبدأ هنا» يساعد ديترويت في إعطاء الأولوية للأطفال الصغار

يعيش في ديترويت حوالي 80,000 طفل دون سن الثامنة. يعيش أكثر من 60% من الأطفال دون سن الخامسة في فقر، وهي نسبة أعلى مما هي عليه في أي من أكبر 50 مدينة في البلاد. كما أن معدلات وفيات الرضع في ديترويت تعادل ضعف المعدلات في باقي أنحاء البلاد، حيث يموت 13.5 من كل 1,000 طفل مولود قبل بلوغهم عامهم الأول.

تشمل تأثيرات الفقر على أطفال ديترويت الجوع والمشاكل الصحية والتشرد ونقص الجاهزية المدرسية. بحلول الصف الثالث، 86.5% من أطفال ديترويت لا يقرأون بالمستوى المناسب لسنهم. كما توجد عجز في فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يفتقر حوالي 30,000 طفل صغير من المؤهلين لهذه الفرص إلى خيارات التعليم المبكر أو الرعاية النهارية عالية الجودة.

Camarrah Morgan

دفعت هذه الإحصائيات كاماراه مورغان، الشريكة في البرامج/الشريكة الشبكية مع مؤسسة ماكس إم. ومارجوري إس. فيشر، للعمل مع مبادرة «الأمل يبدأ هنا» منذ قبل إطلاقها وحتى اليوم.

"معدل الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع في الواقع أعلى من بعض الدول النامية"، تقول. "نتحدث عن تغيير النظام وتعقيدات الفقر." ما بدأ كسلسلة من المحادثات للنهوض بنظام تطوير الطفولة المبكرة في ديترويت، نما ليشمل 18,000 عائلة في ديترويت، ومقدمي رعاية الأطفال، ومتخصصي الرعاية الصحية، والمربين الذين يستقوون من حكمة وحلول أفراد المجتمع الأكثر تأثرًا بهذه الاحتياجات المتطرفة. تلاحظ مورغان أن حتى اسم المبادرة الجديدة كانت فكرة أفراد المجتمع.



Yazeed Moore "في ذلك الوقت، كان هناك شعور سائد باليأس. كانت للناس الكثير من التحديات التي كانت خارجة عن سيطرتهم. لذلك، شعروا بأن هناك حاجة إلى 'الأمل'. شعروا بأهمية أن نتحدث عن 'بداية'، ليكون لدينا معنى حول بدايات الحياة. وجعلوا تصريحًا يقول إن كل شيء يبدأ 'هنا' معي. كان علينا أن نحتاج إلى أن يتحمل كل شخص مسؤولية كيفية تقديم أطفالنا. لذا، جاءوا بالاسم"، تقول مورغان.

النتيجة كانت صياغة ستة أوامر يقود بها عمل مبادرة "الأمل يبدأ هنا". شارك 18,000 من سكان ديترويت الذين اجتمعوا لمواجهة تحديات الطفولة المبكرة في مجموعة من الجلسات الاستماعية بإجمالي 125 جلسة بالإضافة إلى حملات إعلامية.

.

"هذا أدى إلى إنشاء إطار العمل المجتمعي لـ 'الأمل يبدأ هنا'،" يقول مور. "إطار العمل الستة الضروريات يمثل مخططًا لخلق تغيير دائم من خلال الاعتماد على قوة أكثر من 225 منظمة التي اجتمعت للتحرك. إشراك هذا العدد الضخم من الآباء ومقدمي الرعاية والمربين في هذه العملية يظهر حقًا قوة 'الأمل يبدأ هنا'."

توضح ويندي جاكسون، المديرة التنفيذية لبرنامج مؤسسة كريسج في ديترويت، أن الضروريات الستة تمكّن " الأمل يبدأ هنا " من تحقيق أهدافها المعقدة العديدة .

" أردنا التأكد من أن لدينا نهج قيادي موزع للتنفيذ . لذا، لم تكن منظمة واحدة مسؤولة عن محاولة تحقيق جدول أعمال ضخم حقًا هو استجابة مشتركة وجماعية،" تقول جاكسون . " كل ضرورة لديها على الأقل منظمتين رائدتين يعملان بالتعاون لتنفيذ توصيات تلك الضرورة بشكل خاص . رؤساء الضروريات هم نبض " الأمل يبدأ هنا ".

Wendy Jackson

في عملها مع " الأمل يبدأ هنا"، تركز مورغان على الضرورة رقم 2: " قيادة الآباء والأسرة ". أدى تركيزها على الضرورة رقم 2 إلى إطلاق برنامج " أبطال ديترويت من أجل الأمل " (DCH )، الذي يركز على الدعوة، وقيادة المجتمع، ومشاركة الآباء . يعمل DCH على تحسين حياة أطفال ديترويت عن طريق تمكين الآباء ومقدمي الرعاية ليكونوا أبطال طفلهم الأول في التعلم والتنمية لأن تجارب الطفولة المبكرة تبدأ في المنزل .

الضرورة الأولى ، "ضمان توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية"، تركز على ربط الأمهات السود بالانتظار، والمواليد، والأطفال من عمر 0 إلى 8 سنوات، والعائلات بخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المحترمة، والموارد التعليمية التي تساعدهم على الازدهار .

الضرورة الثالثة ، " توفير برامج ومحترفين عالي الجودة"، تسعى إلى زيادة الوصول إلى محترفين عاليي الجودة خلال السنوات الثماني الأولى من حياة الطفل، وقد أنشأت أدوات بسيطة يمكن للعائلات والآباء ومقدمي الرعاية استخدامها لإعداد الأطفال للمدرسة . كما توجه الضرورة الثالثة الآباء حول كيفية تسجيل الأطفال في برامج الرعاية والتعليم التي ستساعد أطفالهم على التفوق .

تبني الضرورة الرابعة على هذا من خلال الترويج لـ " بيئات آمنة وملهمة " للرعاية والتعليم التي تبني أساسًا إيجابيًا لأولى تجارب الأطفال . ونتيجة لهذه الضرورة، يُعتبر الآن 66% من أماكن الطفولة المبكرة في ديترويت عالية الجودة ويحصل 44% من أطفال ديترويت على وصول إلى مرافق عالية الجودة .

تركز الضرورة الخامسة ، "تحسين توافق النظام"، و الضرورة السادسة ، "زيادة التمويل وتوجيهه"، على العمل الذي يجب أن يحدث في تغيير النظم لضمان الفرص المتساوية لأطفال ديترويت في الرحم وفي منازلهم وأحيائهم وإعدادات الرعاية والتعليم، وفي الوصول إلى الأطعمة الصحية والرعاية الصحية .

" إحدى قصص نجاح إطار ' الأمل يبدأ هنا ' هي صحة الطفل والوصول إلى الغذاء"، تقول مور . " كلاهما يظلان أولوية رئيسية على مستوى الولاية، مع توفير الغداء المجاني الشامل، وتوفير تمويل إضافي للصحة النفسية والفحوصات الصحية، والمزيد . تبدأ هذه الجهود المحلية في رفع الأمثلة وتحسينها فيما يتعلق بنقاط الدليل والتجارب الحية والآراء التي تؤثر على العمل الذي يحدث على مستوى الولاية أيضًا ."

ترجمة " التوافق الأفضل للنظام " أيضًا إلى زيادة عدد مقدمي الرعاية الصحية الأولية الذين يخدمون النساء الحوامل، والمواليد، والعائلات . وزيادة التمويل قامت بتمويل تحسين 16,000 مقعدًا في برامج الطفولة المبكرة القائمة، مما أدى إلى تخفيف العبء المالي الثقيل الذي يشعر به مقدمو الرعاية والعائلات .

الضرورة السادسة أيضًا تركز على جعل الرعاية النهارية ميسرة التكلفة ودفع رواتب تنافسية لمقدمي الرعاية النهارية والتعليم المبكر . يكسب المعلم في مرحلة الطفولة المبكرة في ديترويت متوسط ​​11.13 دولار في الساعة بينما يكسب الموظف في مطاعم الوجبات السريعة المتوسط ​​15 دولارًا - حيث يشير 67% من المحترفين في مجال الطفولة المبكرة إلى الأجور المنخفضة كأكبر مشكلة لديهم في التوظيف .

" الحلول التي تدفعها المجتمعات ضرورية عند محاولة التعامل مع التغييرات النظامية، مثل تلك التي تلزم لدعم الأطفال الصغار بشكل أفضل . توفر ' الأمل يبدأ هنا ' نموذجًا ممتازًا لما يمكن أن يحدث عندما تجمع صناع السياسات، والمدافعون، والعائلات، والممارسين بالإضافة إلى العطاء حول عملية مشتركة لتحديد الأولويات"، تقول جاكسون . " عندما تخض المجتمعات عملية مثل ' الأمل يبدأ هنا'، عملية تعاونية تجمع بين قادة مختلفين، فإنك تحصل على خطة أقوى بكثير، وتطور أيضًا مجموعة أقوى من المدافعين والموارد لتنفيذها ."



Estelle Slootmaker is project editor for the Early Education Matters series

Translation by Edward Davis

Photos by Doug Coombe

Headshots courtesy subjects

.

فريقًا من المدافعين والأبطال الذين يقودون الجهود لتطوير نظم الطفولة المبكرة في ديترويت. تمثل هذه المبادرة تعاونًا بين مؤسسة دبليو كيه كيلوج ( WKKF )، و مؤسسة كريسج ي، و مؤسسة ماكس إم . ومارجوري إس . فيشر (M&M Fisher)، ومجموعة من الوكالات، والمنظمات المجتمعية، والأهم من ذلك، سكان ديترويت. تم إطلاق مبادرة "الأمل يبدأ هنا" رسميًا في عام 2017 بخطة عمل مستمرة تمتد لعشر سنواتيقول يزيد مور، مدير برامج مؤسسة دبليو كيه كيلوج في ميشيغان: «لدينا تاريخ طويل في دعم الأطفال والأسر في مدينة ديترويت. مبادرة 'الأمل يبدأ هنا' تضع خطة لمساعدة ديترويت على أن تصبح مدينة تعطي الأولوية للأطفال الصغار والأسر بحلول عام 2027»."أهمية التعليم المبكر" هي سلسلة تتناول كيف يعمل أولياء أمور ميشيغان ومقدمو رعاية الأطفال والمعلمون في مجال الطفولة،. W.K. Kellogg المبكرة معًا لتنفيذ برنامج "التعليم ما قبل الكي للجميع". وقد تم تحقيق ذلك بفضل التمويل من مؤسسة