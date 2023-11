Michigan busca crear una mejor trayectoria profesional para los educadores de la primera infancia

Dos maestras de preescolar trabajan una enfrente de la otra. Ambas enseñan a niños de cuatro años, tienen el mismo nivel educativo y la misma capacidad, y trabajan para cumplir las normas curriculares establecidas por el Programa Great Start Readiness (GSRP). El aula de una de las maestras forma parte del GSRP y la de la otra es de pago, lo que crea una serie de diferencias, desde la cantidad de alumnos hasta el sueldo.Rhonda Meyers, directora general y propietaria de Heartfelt Impressions Learning Centers , está muy familiarizada con estas diferencias. De hecho, ella compartió la historia anterior en un PreK para All Listening Session (Sesión para Escuchar a Todos) en Ypsilanti. Las Sesiones de Escucha se están llevando a cabo en persona y virtualmente en todo el estado para recoger la opinión de los padres, educadores de la primera infancia, y otros involucrados en el cuidado y la enseñanza de los residentes más jóvenes de Michigan.Meyer, que lleva más de 30 años dedicada a la educación infantil, cuenta en sus instalaciones con programas de GSRP y de preescolar de pago. Las cifras de alumnos son diferentes, ya que el GSRP funciona con un maestro por cada ocho alumnos de 4 años, mientras que los programas pagados pueden tener un maestro por cada 10 ó 12 alumnos para mantener la matrícula a un precio asequible y, al mismo tiempo, cubrir gastos. Los maestros del GSRP saben que trabajarán desde las 8 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde. Los maestros de los programas de pago pueden empezar a las 6.30 de la mañana y terminar a las 5.30 de la tarde, con la posibilidad de que los alumnos entren y salgan a lo largo del día. Además, es posible que los maestros de los programas de pago no dispongan de tanto tiempo de planificación como los del GSRP.Pero la mayor diferencia es el sueldo, que puede ser hasta 7 dólares más por hora para un profesor de GSRP a pesar de que todo lo demás sea igual.Mientras Michigan trabaja hacia un programa PreK para Todos o PreK for All , que ampliará las opciones voluntarias de preescolar para que cada niño de cuatro años en Michigan pueda acceder a una educación preescolar gratuita en 2027, una preocupación que Meyers y otros educadores preescolares plantean es el desarrollo de la fuerza laboral para los maestros de educación preescolar."A medida que ampliemos la educación preescolar a más familias, habrá muchos más maestros de preescolar", dice Maddie Elliott, especialista de políticas y programas para Michigan's Children , y añade que contar con maestros de preescolar calificados y experimentados es clave para crear un programa preescolar de alta calidad. Elliott dice que hay unos 17 estados que tienen planes para contratar y conservar a los maestros. La propuesta de la gobernadora Gretchen Whitmer incluye un crédito fiscal de hasta 3.000 dólares para quienes trabajen en una guardería autorizada que incluya cuidado de niños, preescolar y programas extraescolares. Esto es algo por lo que Michigan's Children ha abogado porque la remuneración de los educadores de la primera infancia ha sido tradicionalmente muy baja.En su informe de 2022 sobre la fuerza laboral del cuidado de niños , la Liga de Michigan para la Política Pública (MLPP) o Michigan League for Public Policy señala que cuanto más joven es el aula, más bajo es el salario. En 2019, el salario medio de un maestro de preescolar fue de unos 14,89 dólares por hora. El salario mediano de 2019 de un maestro de jardín de infantes fue de 34,08 dólares por hora, mientras que el de un maestro de primaria fue de 38,09 dólares por hora."A medida que ampliamos estos programas, no vamos a poder hacerlo con éxito a menos que realmente tengamos los maestros para enseñar a los niños y llenar las aulas", dice Elliott. "Tenemos que asegurarnos de que una parte central de esta expansión de la educación preescolar pública sea el aumento de los salarios de todos los profesionales de la primera infancia. No podemos hacerlo aumentando sólo los sueldos de los maestros de GSRP, porque eso sólo hará que muchos maestros de guarderías abandonen sus actividades para dedicarse a GSRP y dejarán un vacío en la atención infantil."En un informe de 2022, el Center for American Progress afirmaba que la pandemia agravó la falta de buenos empleos en el cuidado de niños. Desde la pandemia, la profesión ha luchado por recuperarse y cubrir vacantes, ya que los maestros de educación infantil buscaban trabajos de mejor calidad en otros campos."He tenido la experiencia de estudiantes universitarios o licenciados en educación infantil que consiguen un puesto de profesor de preescolar en un distrito escolar sólo como sustituto hasta que entran en una clase de jardín de infancia, primero o segundo grado", dice Jennifer Haeussler, vicedecana académica y de educación y catedrática de educación infantil de la Sierra Heights University . "Así que sí, la paga es muy importante. Acabo de recibir a una estudiante que había sido profesora de preescolar durante siete u ocho años. El programa preescolar financiado por el gobierno en el que estaba no le ofrecía cobertura de salud, así que consiguió un trabajo con el distrito como maestra de distrito para poder tener seguro de salud".Aunque el salario es un problema, Meyers dice que el mayor problema para los instructores de educación infantil son las buenas condiciones de trabajo."Tienes que ganar un salario que te permita vivir, pero si te fijas en todas las investigaciones sobre por qué la gente deja el trabajo, no es por el dinero", dice Meyers. "Se trata de ser visto, escuchado y valorado. Para eso hace falta capital humano. Así que no hay una varita mágica que lo solucione".Los requisitos de la educación infantil varían, dice Julie Ricks-Doneen, profesora adjunta de desarrollo humano y estudios humanos de la Oakland University . Programas como Head Start y GSRP exigen un certificado de magisterio o una licenciatura con un certificado de educación preescolar. Un profesor asistente tiene que tener un título intermedio de desarrollo infantil (CDC).La certificación B-K es bastante nueva, dice Ricks-Doneen, y añade que forma parte de un movimiento para ayudar a unificar el sistema. Sin embargo, el sector aún tiene que ponerse al día con las nuevas certificaciones, añade Haeussler, y señala que la mayoría de los centros autorizados, fuera de los programas financiados por el Estado y el gobierno federal, no tienen requisitos para la educación infantil.Una serie de incentivos económicos para la educación postsecundaria ayudan a los interesados en una carrera de educación infantil. Tanto Ricks-Doneen como su colega Tomoko Wakabayashi, profesora adjunta de desarrollo humano y estudios infantiles de la Oakland University, señalan que casi se necesita un diagrama para desplazarse por todas las opciones. Wakabayashi señala que la gente busca un título de educación superior porque, por lo general, les ayudará a aumentar sus ingresos. Es posible que un programa de educación infantil no pueda pagar más por una persona con un título de educación superior porque esos programas reciben menos financiación que los programas de educación primaria y secundaria.Según Meyers, alcanzar el objetivo estatal de PreK para todos en 2027 se reduce a un problema matemático. Con aproximadamente 110.000 menores de cuatro años en Michigan y aplicando la norma GSRP de 16 por clase, Michigan necesitará alrededor de 6.875 maestros de cabecera de enseñanza preescolar en los próximos dos años."Podemos abrir todas las aulas de todo el estado para 6.875 clases, todas ellas necesitadas de un maestro principal", dice Meyers. "Pero si sólo tenemos 4.000 maestros de cabecera calificados, ¿cómo vamos a cubrir la brecha?".Muchos en las instituciones post-secundarias creen que puede ayudar establecer una conexión con los estudiantes de secundaria y preparatoria, antes de que tomen una decisión sobre su carrera - así como dar a conocer los muchos incentivos que Michigan ofrece para ayudar a cubrir los costos de la educación post-secundaria. Los programas de incentivos actuales incluyen Grow Your Own Sixty by 30 y el Programa de Becas T.E.A.C.H. Early Childhood Michigan "Tenemos que centrarnos en los estudiantes y decirles que tenemos vías para ayudarles a pasar de la escuela preparatoria al colegio universitario comunitario y a la universidad, si eso es lo que quieren hacer", dice Ricks-Doneen. "Podrían terminar la preparatoria con un CDA [Certificado de Desarrollo Infantil Asociado], que luego se transfiere a créditos del colegio universitario comunitario, que a su vez se transfieren a créditos universitarios de cuatro años. Si quieren hacer el programa B-K, ahí es donde podrían terminar si quieren enfocarse en la primera infancia".Otra estrategia es llevar a los estudiantes de preparatoria y universitarios a las aulas de preescolar, donde pueden interactuar con los alumnos y las familias."He tenido muchos estudiantes que entran sabiendo que el sueldo es más bajo, pero realmente disfrutan trabajando con familias de niños con necesidades especiales", dice Tomoko. "La única forma de saberlo es hacerlo, tener un mentor que te enseñe cómo hacerlo".Por último, Haeussler dice que la gente tiene que dejar de criticar la profesión."Mi hija, que ahora tiene 30 años, es muy inteligente. Acabó la preparatoria a los 16 años y dijo que quería ser maestra", dice Haeussler. "No una maestra cualquiera, sino una maestra de educación infantil. Yo le dije: 'No, no, no, no, no. Eres demasiado inteligente para eso'."He estado en la educación toda mi carrera. He sido maestra, y fui maestra de preescolar antes de ser docente universitaria, y tuve mi propia guardería. ¿No es esa la forma de agitar las cosas? Que yo me dedique a esta profesión y no quiera que mi hija se dedique a ella. Decir: 'Eres demasiado inteligente para ser una maestra', es una locura. Queremos que los más inteligentes sean los profesores".Haeussler dice que su hija se hizo maestra de educación infantil. Ahora Haeussler se pone a sí misma como ejemplo de por qué un estudiante potencial debería dedicarse a la enseñanza."Soy una mujer de mediana edad. He sido profesional de la primera infancia durante toda mi carrera", dice Haeussler. "No me muero de hambre. Tengo un coche que pago. Tengo una casa que pago. Tengo luz. Así que puede funcionar. No, no voy a ser rica, y a veces frecuento tiendas de segunda mano. Pero los besitos, los lápices de colores... vale la pena".