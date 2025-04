Wheel the World designation spotlights GR’s accessibility

Courtesy Wheel the World Influencers and friends Stefanie Schaffer and Erika Nala Franco visit Frederik Meijer Gardens.

Courtesy Wheel the World Influencers and friends Stefanie Schaffer and Erika Nala Franco take a selfie at Founders Brewing Co.

Courtesy Wheel the World Influencers and friends Stefanie Schaffer and Erika Nala Franco

Courtesy Wheel the World Influencers and friends Stefanie Schaffer and Erika Nala Franco in downtown Grand Rapids.