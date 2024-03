La Hoja de Ruta de PreK Para Todos adopta un enfoque holístico para el despliegue de PreK Para Todos

"Creo que Pre K Para Todos está brindando más igualdad de oportunidades a los niños de todas las áreas y de todo tipo de condición económica". Amanda Walsh, madre de familia y de acogida.



En enero de 2023, la gobernadora Gretchen Whitmer anunció su plan PreK para Todos, que proporcionaría acceso a la educación preescolar gratuita a todos los niños de cuatro años de Michigan para 2027. En febrero de 2024, el Michigan Department of Lifelong Education, Advancement, and Potential (MiLEAP ) publicó el plan de la Hoja de Ruta con recomendaciones sobre cómo el estado podría alcanzar el objetivo. Policy Equity Group , una organización de consultoría educativa de Washington D.C. que se centra en las políticas de atención y educación tempranas, es coautora de la Hoja de Ruta."Estoy emocionada de empezar a trabajar con el talentoso equipo de MiLEAP para seguir cumpliendo con los niños y las familias de Michigan", dijo la directora en funciones Michelle Richard en un comunicado de prensa del 1 de diciembre de 2023 . "Bajo el liderazgo de la gobernadora Whitmer, hemos facilitado el cuidado infantil, ampliado el acceso a la educación preescolar gratuita, reducido el costo de la universidad y ayudado a miles de residentes de Michigan a obtener un certificado de capacitación o un título universitario. Pero sabemos que aún queda mucho por hacer. Como habitante de Michigan y madre, me entusiasma trabajar con aliados dentro y fuera del gobierno estatal para aprovechar este impulso y hacer de Michigan el mejor lugar para criar una familia."Después de varios meses de recoger opiniones de la comunidad, recopilar datos y revisar los programas preescolares actuales de Michigan, la Hoja de Ruta recientemente publicada propone cómo Michigan podría alcanzar su objetivo de PreK Para Todos del 75% de matriculación de todos los niños de cuatro años - alrededor de 88.500 niños - manteniendo al mismo tiempo programas de alta calidad, reclutando y conservando una fuerza de trabajo de pre-kindergarten, y vinculando el programa PreK Para Todos al sistema general de educación temprana y cuidado de niños."Nos tomamos muy en serio lo que nos transmitieron las comunidades", afirma Frances Einterz, directora de políticas del Policy Equity Group. "Mientras redactaba fragmentos del plan, mi máxima prioridad era asegurarme de que, cuando las comunidades leyeran el plan, se escucharan a sí mismas en él y dijeran: 'Oh, ésa es absolutamente la preocupación que yo intentaba transmitir'. Incluso si no se solucionaba a la perfección, se sentían validados y escuchados".Para recopilar todas las opiniones posibles de padres, cuidadores, distritos escolares intermedios y responsables de la educación temprana y la atención infantil, Policy Equity Group, junto con Southern Imaginations , con sede en Georgia, organizó una serie de sesiones de audiencia presenciales y virtuales en todo el estado.Shelby Holman, Presidenta y Directora General de Southern Imaginations, señala que las audiencias proporcionaron un entorno abierto en el que la gente se sintió segura para hablar libremente de lo que veían y experimentaban en relación con el cuidado de los niños. Esto permitió a los responsables de las audiencias escuchar a distintas comunidades con diferentes características demográficas, desde rurales a urbanas, y diferentes culturas. Para garantizar que todos los afectados pudieran opinar, además de las audiencias se ofreció un formulario de opinión en línea. El formulario se mantuvo activo durante más tiempo de lo previsto para garantizar que pudieran escucharse aún más respuestas de un grupo amplio y diverso que representara al estado.Holman cree que el proceso proporcionó una visión holística de los residentes de Michigan, que se centraron en temas clave como la calidad, la elección, la accesibilidad, las instalaciones y el transporte."Los proveedores y los miembros de la comunidad no querían que se redujera la calidad", afirma Holman. "Cualquiera que sea el aspecto final de la ampliación, no querían que se redujera la calidad, pero sí la capacidad de elección, y esa es una línea muy delgada cuando empiezas a hablar de mantener la coherencia, pero dando a alguien esa opción de decir que puedes ir donde quieras para poder obtener esta calidad."Para lograr el preescolar universal para todos los niños de cuatro años del estado, es necesario que haya más cupos disponibles. Según el National Institute for Early Education Research (NIEER) o Instituto Nacional de Investigación sobre Educación Temprana, los estados con mayor tasa de matriculación en preescolar tienen una tasa ligeramente inferior al 70%. Michigan tiene el objetivo de matricular al 75% de sus 118.000 niños de cuatro años para 2027, lo que convertiría al estado en el que más plazas de preescolar tiene del país, según la Hoja de Ruta.La Hoja de Ruta también indica que unos 49.000 niños de Michigan están actualmente matriculados en centros de educación infantil financiados con fondos públicos, y que estos programas pueden añadir unos 6.800 niños más, lo que supone un total de 55.800 niños. Para alcanzar el 75% de matriculación, el estado necesitaría matricular a unos 32.000 niños más y añadir 1.700 aulas. Las aulas adicionales requerirían unos 1.700 maestros principales y 3.400 maestros asociados.Para ayudar a los proveedores a los que les gustaría formar parte de PreK Para Todos y que podrían necesitar ayuda financiera para cumplir los requisitos, el plan recomienda subvenciones de puesta en marcha que podrían utilizarse para primas de contratación, materiales curriculares y otros suministros para el aula, formación y otros gastos asociados a la puesta en marcha. También recomienda que los distritos escolares intermedios (DSI) designen a un coordinador para la puesta en marcha que pueda proporcionar divulgación y asistencia técnica.Para lograr ese objetivo, la Hoja de Ruta recomienda garantizar que más proveedores comunitarios puedan acceder a la financiación y crear un programa piloto de proveedores de educación temprana a domicilio que permita a los actuales profesionales a domicilio una nueva vía para participar en el programa PreK para todos."El programa piloto de proveedores a domicilio fue una recomendación que surgió como resultado de múltiples factores", afirma Einterz. "Pero, en primer lugar, los proveedores a domicilio nos decían en las sesiones de información: 'Queremos formar parte de esto. Por favor, déjennos entrar'".Revisando la investigación del NIEER sobre programas de preescolar, Einterz dice que pudieron conocer los programas existentes (no hay muchos) que utilizan proveedores comunitarios o a domicilio como parte de un programa público de preescolar."Es una oportunidad realmente emocionante para Michigan", dice Einterz. "Si fueran capaces de poner en marcha un programa piloto eficaz de preescolar a domicilio, Michigan se convertiría en un líder nacional que podría decir: 'Así es como se hace esto bien'".Para ayudar a aumentar las plazas, la Hoja de Ruta también sugiere que se aumente la relación alumno-profesor de 8 por 1 a 10 por 1. Aumentar la relación no sólo proporcionaría unas 10.000 plazas más, sino que también aportaría ingresos adicionales para aumentar la remuneración de los profesores. Holman señala que, según el GSRP, las aulas no pueden tener más de 18 alumnos. Dado que el objetivo es seguir esas directrices, el resultado sería tener que contratar a un asistente adicional/profesor principal para reducir la tasa de alumnos/profesor.Jeffrey Capizzano, presidente y fundador del Policy Equity Group, hace hincapié en la proporción es opcional porque, a lo largo de las audiencias, escucharon de varios miembros de la comunidad acerca de los grupos de niños que estaban batallando después de COVID y pueden necesitar recursos adicionales. Al hacerla opcional, permite a los facilitadores del programa decidir cuál debe ser la proporción para satisfacer las necesidades de sus estudiantes.Más aulas crearán la necesidad de aumentar la fuerza laboral. Históricamente, la remuneración de la educación infantil y el cuidado de niños ha sido baja. Según el Center of Study for Child Care Employment o Centro de Estudios para el Empleo en el Cuidado de Niños , los educadores de educación temprana de Michigan con un título de licenciatura cobran alrededor de un 21% menos que sus colegas de K-8. La Hoja de Ruta señala que los profesores de GSRP de las escuelas públicas ganan unos 17.500 dólares menos que los de K-12 y que los profesores de GSRP de escuelas no públicas ganan unos 25.000 dólares menos.Sobre la base de los esfuerzos actuales del estado para reclutar y capacitar a los futuros educadores a través de los programas Grow Your Own y la beca MI Future Educator Fellowship , el plan propone que el estado continúe construyendo una fuerza laboral diversa de PreK Para Todos a través de esfuerzos de reclutamiento dirigidos y becas. La Hoja de Ruta anima a trabajar con los programas de educación superior para crear múltiples vías alternativas para lograr credenciales mientras se trabaja para reducir y/o eliminar el costo de obtener esas credenciales.Para desarrollar la capacidad de la fuerza laboral, la Hoja de Ruta también recomienda una estrategia de igualdad que priorice la remuneración, en la que los maestros principales reciban el mismo salario que sus colegas de K-12 en el distrito escolar respectivo, junto con un paquete de beneficios respaldado por el estado. Para lograrlo, se necesitará un fondo separado de igualdad salarial o una mayor asignación por niño para la educación preescolar. En su presupuesto para 2024 , Whitmer ha propuesto aumentar la asignación por niño para pre-K a $10,342.El programa PreK para Todos estaría abierto a todos los residentes, independientemente de sus ingresos, dando prioridad a las familias menos favorecidas, asegurando que las familias sean derivadas al programa que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos, como Head Start."Si se abre a todas las familias, los distritos escolares seguirán teniendo la posibilidad de dar prioridad a las más necesitadas", afirma Capizzano. "La eliminación de los requisitos hace que sea simple, claro mensaje a los padres que todo el mundo es elegible."Los programas también tendrían que ser inclusivos, atendiendo las necesidades de todo tipo de estudiantes, proporcionando opciones para los estudiantes que hablan otro idioma, satisfaciendo las necesidades especiales y ofreciendo transporte. La Hoja de Ruta también apoya la programación de cinco días a la semana y la atención integral a los padres, que incluiría el cuidado antes y después del colegio y programas de verano.Durante las audiencias, muchos prestadores de servicios a domicilio y comunitarios manifestaron que no querían perder sus niños de cuatro años en favor de otro programa. Al mismo tiempo, los padres y los miembros de la comunidad dijeron que querían conservar la calidad garantizada por las directrices del Programa Great Start Readiness (GSRP). Los prestadores de servicios a domicilio y comunitarios no han podido cumplir algunas de sus normas más rigurosas."En la Hoja de Ruta, esos estándares elevados ya no son la puerta que determina si obtienes o no financiación", dice Capizzano. "Son el destino que queremos que todos los proveedores cumplan en última instancia. Con este plan de acción, lo que permite es que los proveedores formen parte y reciban financiación del programa PreK para todos siempre que se comprometan a mejorar...".Una preocupación planteada por muchos es que el preescolar es sólo un componente del sistema de educación temprana, que atiende a niños desde el nacimiento hasta los 8 años."La Hoja de Ruta reconoce muy claramente que el preescolar es una parte de un proceso continuo de atención y educación, con la esperanza de que la posible aportación de estos fondos proporcione más apoyo y contribuya a reforzar otras áreas, desde el espacio prenatal hasta los tres años, y luego ayude a proporcionar un traspaso cálido al jardín infantil", dice Eileen Storer-Smith, gestora de programas de la W. K. Kellogg Foundation , una de las cuatro organizaciones que proporcionaron apoyo financiero para desarrollar la Hoja de Ruta PreK Para Todos.Storer-Smith subraya que la Hoja de Ruta analizó las fuentes de financiación que llegan para apoyar la educación infantil, como el programa Head Start financiado con fondos federales y las subvenciones para guarderías, y piensa en cómo aprovechar esos dólares de forma que no se dupliquen esfuerzos ni se cree competencia por los recursos. El resultado sería que Michigan podría avanzar hacia un sistema más holístico, integral y coordinado.Capizzano señala que las recomendaciones comunican lo que les gustaría hacer, pero la implementación depende en última instancia de la legislatura estatal y de la gobernadora Whitmer. En su propuesta de presupuesto para 2024, Whitmer dejó claro que la educación era una prioridad. Ese presupuesto incluye $159,5 millones para la continua expansión de pre-K gratuito, que señala que podría ahorrar a las familias $10.000 al año. Los $159 millones proporcionarían $63,5 millones para servir a 6,800 niños adicionales a partir del otoño de 2024; $42,8 millones para expandir las asignaciones de día completo por niño a $10,342; $35 millones para abrir nuevas aulas en áreas desatendidas; y $18 millones para continuar los pagos más altos para el transporte de estudiantes."Este es el primer paso en el proceso de aplicación. Estábamos intentando determinar en qué aspectos debíamos centrarnos primero, y todo giraba en torno a la capacidad. Conseguir que la gente se inscribiera y asegurarnos de que el programa encajara en el sistema", explica Capizzano. "Los próximos pasos se centrarán en otros aspectos, como la inscripción coordinada, la puesta en marcha del programa piloto a domicilio y la mejor manera de apoyar la programación de cinco días a la semana".