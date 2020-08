Cómo afectan los mapas de los distritos de Michigan a nuestras comunidades

Megan Sall, Asistente del Administrador de la Ciudad de Wyoming

Mapa del recinto de la ciudad de Wyoming 2012.

La comisionada de la ciudad de Grand Rapids, Milinda Ysasi

Representante estatal Rachel Hood

Los conteos del censo tienen un impacto sustancial no solo en la financiación y los servicios públicos, sino que también tienen un impacto directo en la representación gubernamental a nivel local, estatal y nacional. Con ciudades como Wyoming que tienen una población en crecimiento, es aún más importante que se cuente a todos para garantizar los recursos y la representación adecuados."La ciudad de Wyoming, ha estado creciendo durante las últimas dos décadas y se ha diversificado enormemente en términos de quiénes somos, cual es nuestro antecedente, de dónde vinimos, y qué consideramos mas importante,” dice Megan Sall, asistente del administrador de la ciudad de Wyoming. “Por eso, para que seamos receptivos y responsables como gobierno de la ciudad, es muy importante que sepamos cuáles son nuestras necesidades.”A nivel local, Wyoming se divide en tres distritos y 30 sub-distritos o recintos. Cuando el tamaño de la población cambia, es posible que sea necesario volver a trazar distritos o recintos, razón por la cual el censo tiene un impacto tan importante en la representación. “Cuando hablamos de representación a nivel local, cada miembro del consejo, los que representan a los barrios, deben representar aproximadamente la misma cantidad de personas,” dice Sall. "Y ahí es cuando eso se vuelve importante a nivel estatal y nacional.”A nivel estatal, cada 10 años después de que se completa el censo, las líneas de distrito para los estados se vuelven a trazar para adaptarse a los cambios de tamaño de la población y para asegurarse de que los distritos tengan tamaños de población casi iguales. A través de la distribución y según la población, Michigan recibirá una parte de los 435 escaños de la Cámara de Representantes.“De acuerdo al máximo de su población, Michigan fue recibió 19 Representantes en el Congreso como resultado de los datos que arrojó el último censo,” dice la Representante Estatal para el Distrito 76 de la Cámara, Rachel Hood, en una respuesta por correo electrónico. “Hoy, después de décadas de disminución de la población y sub-conteo, Michigan terminó con 14 representantes en el Congreso. Mantener nuestro número actual de escaños depende de una gran participación en el censo de 2020. Con más personas representándonos en el Congreso, Michigan tenemos más influencia en las decisiones del país.”A veces suele ser difícil ver el vínculo directo entre el censo, las líneas en un mapa y la política nacional, pero todo tiene que ver con la representación, que proporciona un recuento preciso del censo.El Congreso y su legislación tienen el poder de moldear el país. La Cámara puede elegir al presidente si hay un empate en el colegio electoral y también puede acusar a los funcionarios federales y presentar proyectos de ley. El Senado puede ratificar tratados y confirmar los nombramientos hechos por el Presidente. Una mayoría de votos en el Congreso envía la legislación al escritorio del presidente para que se firme y se ponga en práctica.La representación en el Congreso está directamente relacionada con el mapa de distritos en cada estado, algo que en Michigan, está siendo determinado ahora, en parte por el censo y una nueva comisión.La próxima redistribución de distritos en Michigan será completada por una comisión de redistribución de distritos independiente compuesta por 13 miembros, incluidos cuatro demócratas, cuatro republicanos y cinco miembros que son independientes o pertenecen a terceros. Pero este no fue siempre el caso. La Legislatura del Estado de Michigan solía ser responsable de la redistribución de distritos, lo que requería la aprobación de una mayoría de votos y la posibilidad de que el gobernador lo vetara, lo que significaba que el partido político con más poder tenía el potencial de determinar las líneas de distrito.“Ha habido preguntas o acusaciones sobre quién dibuja estos distritos, y ¿están influenciados por alguno de los partidos políticos, y son atraídos para asegurar que más personas de un determinado partido estén en un distrito o fuera de los distritos? Creo que esa ha sido la preocupación en el pasado,” dice Sall.En abril de 2019, la Corte Federal dictaminó que los mapas del distrito de Michigan fueron manipulados ilegalmente y tendrían que volver a dibujarse. Los distritos fueron trazados y adoptados por los republicanos en 2011, cuando controlaban tanto la Cámara como el Senado, junto con el cargo de gobernador. Sin embargo, los mapas nunca se volvieron a dibujar cuando la Corte Suprema cerró el caso.“Este proceso anterior, antes de la propuesta 2 que se aprobó en 2018, no estaba funcionando para los residentes. En algunos casos, escuché que la gente ni siquiera consideraría postularse para cierto puesto estatal porque les dijeron que era un escaño que solo podía ocupar un determinado partido político,” dice la comisionada de la ciudad de Grand Rapids, Milinda Ysasi, en una respuesta por correo electrónico.Ysasi dice que los cambios de población conducen a cambios culturales, que pueden tener un impacto tanto a nivel estatal como nacional. “Creo que hemos visto esto en ciertos estados con el voto latino … Anoche vimos a la primera mujer negra nominada para ser candidata a vicepresidente en la plataforma de un partido nacional; Al crecer, no vi a personas como Kamala en horario estelar,” dice Ysasi, el día después de que la senadora Kamala Harris pronunció su discurso en la Convención Nacional Demócrata.“Esperamos que esto tenga un impacto en la redistribución de distritos, pero en nuestro estado, el partido político mayoritario ha trazado las líneas de la legislatura estatal. Si bien las reglas no pueden cruzar los límites de los condados y deben mantener juntas las ciudades, los municipios y las aldeas, este proceso no resultó en los mejores intereses de los habitantes de Michigan.”Cuando se aprobó la Propuesta 2, enmendó la Constitución del estado, otorgando el poder de redistribución de distritos a una comisión independiente compuesta por ciudadanos solicitantes, que requiere los votos de siete miembros, incluidos al menos dos demócratas, dos republicanos y dos independientes para aprobar nuevos mapas de distrito. También se requerirá que el grupo tome la opinión del público.“Ese comité hará el trabajo de examinar dónde vive la gente, cuántas personas en un distrito y si es necesario cambiar alguno de los distritos,” dice Sall.Se presentaron dos pleitos, Daunt contra Benson y el Partido Republicano de Michigan contra Benson, para intentar bloquear la nueva comisión, pero en julio fueron desestimadas por la jueza de distrito de los Estados Unidos, Janet Neff.“Con suerte, con la aprobación de la proposición 2 y la comisión de redistribución de distritos que ahora se ha nombrado, veremos líneas que se dibujarán que reflejarán mejor a la comunidad en lugar de trazar líneas que mantengan un distrito sólidamente seguro para un partido político,” dice Ysasi.El 17 de agosto, los 13 miembros de la comisión para reorganizar los distritos, fueron seleccionados. Con los nuevos conteos de población del censo de 2020, el mapa de los distritos entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2021, a tiempo para las elecciones de 2022.Hood dice que la respuesta del censo en Michigan ha sido excelente hasta ahora, pero que el 40% de la población aún no ha respondido.“El presupuesto del estado de Michigan ha sido de aproximadamente $ 60 mil millones durante los últimos veinte años. Aproximadamente $ 50 mil millones de esos dólares provienen de nuestro gobierno federal, una gran parte de los cuales está determinada por el recuento del censo de EE. UU. Cada ciudadano que no responde al censo significa que Michigan deja $1800 (o más) sobre la mesa por año durante los próximos 10 años,” dice Hood.Hay muchas barreras que pueden evitar que las personas sean contadas en el censo, lo que hace que sea aún más importante que las ciudades diversas y en crecimiento como Wyoming logren conteos precisos.“Incluso en un año normal, las personas de color, los inmigrantes y otros grupos marginados sistémicamente se han mostrado reacios a compartir sus ubicaciones e información personal con el censo, debido a que viven desde hace décadas bajo el racismo, temor a la deportación, encarcelamiento u otras injusticias sistémicas,” dice Hood.Dice que, debido a la reciente escalada de la retórica política, estas comunidades corren un mayor riesgo de estar sub-representadas en el censo.“Los líderes comunitarios están muy preocupados por garantizar que las personas devuelvan los formularios con la información del censo, para proteger la representación y también para garantizar que el estado pueda obtener los recursos federales que necesita para proteger la salud pública, educar a nuestros niños, arreglar nuestra infraestructura y proporcionar servicios médicos y atención, entre otros servicios financiados con dólares federales.”“Si no sabemos quién vive aquí, de nuevo, no sabemos cómo dotar de recursos adecuados a las comunidades. Y si hay personas que viven aquí y que eligen no completar el censo, nuestras comunidades no reciben los fondos que necesitamos para poder apoyarlas, eso podría exacerbar aún más algunos de los desafíos que pueden experimentar," dice Sall.