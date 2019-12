Cómo el apoyo comunitario fortalece a las pequeñas empresas: Tres historias locales

Patrick Stoffel propietario de Fox Naturals.

MarcQus Wright y familia.

"El apoyo de la comunidad puede hacer o deshacer una pequeña empresa," dice Patrick Stoffel, propietario de la tienda de salud y belleza Fox Naturals. Con el apogeo de la temporada de compras minoristas en marcha, es una gran oportunidad para pensar en lo que las compras locales pueden significar durante todo el año. Para Stoffel, el impacto en su negocio de la Wealthy Street es inconmensurable."El apoyo de la comunidad lo es todo," dice. "Puede cambiar la percepción de las personas sobre lo que haces y la seriedad de tu negocio."A medida que la temporada navideña se acelera, las grandes empresas pueden atraer al público con descuentos y ventas especiales, pero existe una clara diferencia entre lo que rinden económicamente a sus comunidades las empresas locales y lo que rinden a éstas sus competidores no locales. Según el Centro de Desarrollo Comunitario y Económico de la Michigan State University, por cada $100 gastados en un negocio local, $73 permanecen en la economía de Grand Rapids. Sin embargo, por cada $ 100 gastados en un negocio de propiedad no local, solo $43 regresan a la economía de Grand Rapids.Aunque el escenario de negocios de pequeños negocios y de restaurantes de la calle Wealthy se ha convertido en un punto de acceso comunitario popular en los últimos años, puede ser difícil para las empresas locales convertir el tráfico peatonal en ventas reales. "Se ve cuando las empresas se van a la quiebra," dice Stoffel. “Se ve una gran cantidad de personas entrando, comprando y apoyando. Los clientes dirán: "Desearía que hubieras permanecido abierto" o preguntarán "¿Qué podríamos haber hecho?" La gente no se da cuenta de que si solo gasta $10 o $20 en una pequeña empresa, de lo que normalmente gastaría en un centro comercial, la mantendría abierta."Con los grandes éxitos de negocios que se ofrecen a cada paso durante las vacaciones, MarcQus Wright, copropietario de Daddy's Dough Cookies, de gestión familiar, dice que puede ser difícil para las empresas locales igualar esas ventas extremas de vacaciones que se ven en el Black Friday debido a todos los gastos que conlleva vender un producto. "Somos pequeños y no podemos comprar cosas de la misma manera que una empresa más grande", dice Wright. “Durante la temporada navideña, muchas personas asumen que las empresas funcionan bien, pero la temporada navideña es donde más lo necesitamos. Muchas empresas apenas lo están logrando, y su compra puede ser de gran ayuda. Sin la comunidad, su negocio fracasará."Si bien el apoyo de la comunidad es vital para que las empresas locales permanezcan abiertas, la participación de la comunidad no se detiene allí para los propietarios. El dinero generado no solo regresa a la comunidad de diversas maneras, como el suministro de productos locales para los bienes y servicios de una marca, sino que también permite a los dueños de negocios, como Keith Remelts de FiveW Pets, personalizar sus productos naturales para perros y reciclarlos ganancias a través de donaciones caritativas locales.Con la compra de sus Golosinas para perros “LaughFest de Gilda,” FiveW Pets dona el 15 por ciento de todas sus ganancias a Gilda’s Club. "Esto me ha permitido conectarme más y ofrecer más servicios que también podrían beneficiar a otras pequeñas empresas", dice Remelts. “Ser propietario de un negocio local me da la oportunidad de estar más integrado en la comunidad. He hecho más y más con otras empresas, algo que nunca tuve la capacidad de hacer en mis carreras anteriores."A diferencia de las tiendas corporativas, comprar, comer y comprar productos locales a menudo crea una relación familia entre los clientes, las empresas y los vecindarios, según Stoffel. Fox Naturals, no solo le ha dado a Stoffel conexiones entre la comunidad y otros dueños de negocios, y como comprador local ha hecho nuevos amigos de los que puede aprender y a los que puede apoyar."Cuando estoy comprando localmente, me encanta poder hablar con las personas que hacen que el negocio sea lo que es," dice Stoffel. "No hay una tercera persona. Se trata de esas conexiones personales que estás haciendo con esas personas, y puedes ver el arduo trabajo que pusieron en todo, lo cual es increíble porque hay mucho talento en Grand Rapids."Comprar local tampoco significa hacer compras todos los días. "No siempre vas a tener dinero para gastar. La gente baja para mirar y mirar escaparates, pero solo hablando de negocios locales en su área, puede expandir los negocios tres veces,” dice Stoffel. Incluso simplemente compartir publicaciones, seguir y etiquetar empresas en las redes sociales puede beneficiar a las empresas locales en gran medida porque su red de amigos y familiares puede que ni siquiera haya oído hablar de la empresa o el restaurante antes de mencionarlo.Compartir opiniones y comentarios también es una forma gratuita de apoyar a los propietarios de negocios locales porque les ayuda a crecer y mejorar sus negocios y productos. “La comunicación es muy importante. Nos encanta saber cuándo está comprando, qué está comprando, por qué está comprando y qué piensa de su compra. Como una empresa orientada al cliente, nuestros clientes determinan lo que vendemos," dice Wright.Sin embargo, convertirse en propietario de un negocio local no es tarea fácil. Todavía hay muchos desafíos que Stoffel, Wright y Remelts deben superar todos los días. "Las personas exageran el glamour de las pequeñas empresas, pero hay mucho trabajo para administrar una pequeña empresa, especialmente en una ciudad como Grand Rapids, donde hay un crecimiento tan rápido. Tienes que estar dispuesto a dar el 110 por ciento todos los días. No hay un solo día en el que no estés trabajando," dice Stoffel.Debido a las largas horas que enfrentan los dueños de negocios locales, un aspecto que muchas personas no se dan cuenta, según Stoffel, es que a veces las pequeñas empresas tienen que cerrar debido a circunstancias imprevistas. "He visto letreros en las puertas de las empresas que dicen que están cerrados por una emergencia familiar. Puede ser muy molesto decepcionar a sus clientes, pero no es como el centro comercial donde alguien puede entrar y trabajar por ellos," dice Stoffel.También se pueden ver conceptos erróneos en la demanda de productos entre las empresas locales y sus competidores de propiedad no local. "Todo el mundo quiere todo de inmediato — gratificación inmediata," dice Remelts. "Las grandes tiendas corporativas son capaces de ceder a las demandas y necesidades de los clientes, pero a veces esa actitud puede ser abrumadora en una pequeña empresa porque no tienen todos los recursos y el personal."Incluso con todas las luchas actuales, estos tres dueños de negocios todavía sentían la necesidad de seguir su pasión, ya sea creando productos artesanales de salud y belleza, produciendo golosinas naturales para perros u horneando galletas caseras. “Antes de comenzar FiveW Pets, me sentía aburrido, faltaba algo. Definitivamente ha hecho que mi vida se sienta más dinámica y ahora está llena de más emoción," dice Remelts.Sin embargo, para iniciar un proyecto de pasión y convertirlo en realidad, toda una comunidad de recursos es vital en el proceso. Aunque cada uno de sus viajes estuvo lleno de más giros de lo esperado, Stoffel, Wright, y Remelts dicen que tener una base sólida y un grupo de apoyo, incluida la ayuda profesional, les ha permitido sortear obstáculos en el camino. "Mi equipo de soporte me ayudó a abordar las posibles barreras antes de que cualquier obstáculo me sorprendiera, a crear una visión clara de cuáles eran mis objetivos y apoyar mi sueño de lo que quería del negocio," dice Remelts.Para Wright, cada día es un recordatorio de que las galletas de masa de papá no son solo su negocio, sino más bien la empresa de toda su familia. Como copropietarios, Wright y su esposa, Tawanna, han utilizado este negocio como una forma de enseñar a sus hijos habilidades para toda la vida, como una lluvia de ideas sobre nuevas creaciones de galletas, hornear y aprender principios de gestión del tiempo y contabilidad. "Es una experiencia de aprendizaje que es transferible a casi todo lo que harán en la vida," dice Wright. “Mi hija de 11 años, Mariah, y mi hijo de siete años, Malcolm, han visto todos los aspectos de nuestro negocio. Lo han visto crecer de un negocio en el hogar a un negocio con licencia comercial. Ven un producto que ayudaron a crear en manos de los clientes y en los estantes de las tiendas. Toda la familia siente la alegría en los rostros de los clientes."Mientras gana un sentido de orgullo a través de la construcción de su negocio como familia, Wright espera que su espíritu empresarial despierte un interés en la próxima generación de dueños de negocios locales después de ver el impacto que ha tenido en sus dos hijos. "Los ha inspirado a perseguir sus propias pasiones y esfuerzos empresariales," dice Wright. “A Mariah le encanta ayudarme en la cocina y a menudo comparte sus ideas sobre lo que debemos hacer con el negocio. Malcolm, ama el arte y ha desarrollado una serie de cómics que vende en muchos de nuestros eventos. Ver el negocio, los ha inspirado a pensar en grande. Los alentamos a explorar y no permitimos que nada los detenga.”Fotos cortesía de Fox Naturals, Daddy's Dough Cookies, y FiveW Pets, respectivamente.