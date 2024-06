Leveraging nature-based solutions and education to boost water quality, jobs across the Great Lakes

Courtesy of Laura Rubin Director of Healing Our Waters – Great Lakes Coalition Laura Rubin

Tyler Herbstreith R. B. Annis Water Resources Institute in Muskegon, Michigan

Courtesy of MMSD Rain barrel highlighted by MMSD

Courtesy of Kevin Shafer MMSD Executive Director Kevin Shafer, P.E.

Courtesy of MMSD A finished rain garden from MMSD

Courtesy of MMSD A green roof in Milwaukee highlighted by MMSD

Tyler Herbstreith W.G. Jackson docked in Muskegon, Michigan

Courtesy of Groundwork Milwaukee Community residents celebrating progress

Courtesy of MMSD A bioswale being utilized to manage water runoff

Courtesy of Groundwork Milwaukee Team members working together on a development

Courtesy of Mark Luttenton Interim director of the R. B. Annis Water Resources Institute (AWRI) at Grand Valley State University Mark Luttenton

Courtesy of Groundwork USA Groundwork USA Director of Climate Justice and Impact Jeremy Hoffman, Ph.D.

Courtesy of CIS CIS’s Climate Resilience and Environmental Justice Director Sri Vedachalam, Ph.D.

Courtesy of CIS Chief Executive Officer of CIS Sanjiv Sinha, Ph.D.

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data

Send Data